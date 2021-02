16:15 Uhr

Unbekannter beschädigt in Pfersee Auto mit weißem Nagellack

Eine Unfallflucht und eine Sachbeschädigung in Pfersee meldet die Polizei und bittet um Zeugenhinweise.

Eine 51 Jahre alte Frau hat Anzeige erstattet, weil ihr Auto mit weißem Nagellack beschmiert worden war. Der braune Skoda stand zur Tatzeit zwischen Dienstag und Mittwoch vergangener Woche in der Uhlandstraße in Pfersee. Der Sachschaden beläuft sich auf 1500 Euro.

In der Treustraße in Pfersee hatte ein Mann seinen blauen Audi, einen SUV, von Dienstag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 9.30 Uhr, geparkt. In diesem Zeitraum touchierte ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich im Vorbeifahren, den linken Außenspiegel des Audi. Der Sachschaden beträgt laut Polizei 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizei unter 0821/323-2610 entgegen. (ina)

Themen folgen