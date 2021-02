vor 50 Min.

Unbekannter besprüht Bankfassade in Augsburg

Ein Unbekannter hat die Fassade einer Bank in der Augsburger Innenstadt beschädigt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Wie die Polizei berichtet, hatte der Täter die Außenfassade des Geldinstituts in der Ludwigstraße in der Innenstadt mit schwarzer Farbe besprüht. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen Donnerstag, 4., und Dienstag, 9. Februar. Der Sachschaden wird mit 200 Euro beziffert. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei unter 0821/323-2110 entgegen. (ina)

