vor 18 Min.

Unbekannter brennt schlafendem Obdachlosen Loch in Schlafsack

Ein Obdachloser schläft derzeit in der Augsburger Innenstadt im Freien. Vor wenigen Tagen ist dem Mann etwas Unfassbares passiert.

Ein 37 Jahre alter Passant hat am frühen Dienstagmorgen gegen 2.45 Uhr einen Obdachlosen geweckt, der am Mittleren Lech schlief. Er erkundigte sich bei dem Obdachlosen nach seinem Zustand. Da der 51-jährige Wohnsitzlose ohne Decke oder Ähnliches auf dem Boden im Freien schlief, war der Passant wegen der Kälte um den Mann besorgt.

Der Obdachlose erklärte dem Fußgänger daraufhin, warum er ohne eine Decke schlafen muss. Die Geschichte ist unfassbar.

Obdachloser schlief am Mittleren Lech in Augsburg, als es geschah

In der Nacht von Sonntag auf Montag schlief der Wohnsitzlose demnach in seinem Schlafsack im Bereich des Mittleren Lechs. Irgendwann in der Nacht wachte der 51-Jährige auf, da ihm an seinem Gesäß plötzlich warm wurde. Wie die Polizei berichtet, bemerkte der Mann ein circa fünf Zentimeter großes Brandloch in seinem Schlafsack. In dem Brandloch fand er eine Zigarettenkippe. Wer mit der Zigarette das Loch in seinen Schlafsack brannte, wusste der Mann nicht. Da der 51-Jährige rechtzeitig aufgewacht war, wurde er nicht verletzt.

Der 51-Jährige erzählte dem Passanten, dass er seinen Schlafsack nicht mehr nutzen konnte und wegwerfen musste. Deshalb müsse er nun ohne etwas Wärmendes im Freien schlafen.

Noch direkt vor Ort verständigte der Fußgänger daraufhin die Polizei. Eine Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion unter 0821/323-2110 zu melden. (ina)

