Unbekannter bringt gestohlenes Notebook zurück

Während eines Umzugs in Pfersee hat ein Unbekannter aus einem unversperrten Auto ein Notebook gestohlen. Dann passierte etwas Seltsames.

Ein Unbekannter hat am vergangenen Freitagabend gegen 21 Uhr aus einem geparkten Auto in der Johannes-Rösle-Straße in Pfersee ein graues Notebook der Marke Dell entwendet. Der Geschädigte half gerade bei einem Umzug, deshalb war sein Auto nicht abgesperrt. Das nutzte der Täter offensichtlich als eine günstige Gelegenheit für den Diebstahl aus.

Merkwürdig ist laut Polizei jedoch, dass das Notebook am Samstag anonym beim Geschädigten wieder abgegeben wurde. Das Gerät hat einen Wert von circa 800 Euro. Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610. (ina)