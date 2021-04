Unbekannter demoliert Auto und richtet enormen Sachschaden an

Ein schwarzer VW Golf wird in Augsburg zerkratzt. Der Sachschaden ist hoch, die Polizei bittet um Hinweise.

Das Auto eines 52-Jährigen ist am Dienstag in der Mühlhauser Straße zekratzt worden. Laut Polizei hatte der Mann den schwarzen VW Golf in der Zeit von 17 bis 19.30 Uhr beim dortigen Kaisersee auf der Grünfläche in Fahrtrichtung Süden geparkt.

„Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Auto an allen Seiten mit einem spitzen Gegenstand verkratzt worden war“, so die Polizei. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter der 0821/323-2310 zu melden. (jaka)