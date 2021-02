vor 26 Min.

Unbekannter demoliert Seitenscheibe von Auto

Ein roter Opel ist in Hochzoll beschädigt worden. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat am vergangenen Wochenende einen roten Opel beschädigt. Nach Auskunft der Polizei war die Seitenscheibe der Fahrertür gesplittert. Das Auto war in der Zeit von Samstag, 15 Uhr, bis zum Sonntag, 14.15 Uhr, in der Zugspitzstraße im Bereich der 50er-Hausnummern abgestellt.



Polizei vermutet: Beschädigungen wurden mutwillig verursacht

"Die Beschädigungen wurden aller Wahrscheinlichkeit nach mutwillig verursacht", so die Polizei. Der entstandene Sachschaden wird mit 250 Euro beziffert. Um Hinweise bittet die Polizei unter Telefon 0821/323-2310. (jaka)

