vor 36 Min.

Unbekannter demoliert in Augsburg einen BMW und flüchtet

Zu einem Fall von Unfallflucht ist in der Nacht auf Sonntag in Augsburg-Oberhausen gekommen.

In der Zeit zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, ist ein in der Augustastraße geparkter grauer 5er BMW beschädigt worden. Dieser stand laut Polizei am Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 10. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0821/323-2510 zu melden. (AZ)

