Unbekannter fährt Auto an und haut ab

Ein Unbekannter hat in Lechhausen ein geparktes Auto erheblich beschädigt.

Wie die Polizei berichtet, hat eine Frau in der Zeit von Samstag, 14 Uhr, bis Sonntag, 17.30 Uhr, ihren weißen Pkw, Marke Hyundai, in der Schwarzenbergerstraße in Lechhausen geparkt. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am hinteren linken Radkasten und an der Felge fest.

Der Sachschaden beläuft sich auf circa 6000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323-2310 entgegen. (ina)