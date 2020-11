vor 32 Min.

Unbekannter fährt Schneeräumer an: 15.000 Euro Schaden

Ein Unbekannter hat im Vorbeifahrern ein Schneeräumfahrzeug derart beschädigt, dass es einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitt.

Der Vorfall passierte am Samstag zwischen 13 und 15.30 Uhr in der Gubener Straße in Oberhausen auf Höhe der Hausnummer 30. Im Vorbeifahren hat der Unbekannte ein grünes Schneeräumfahrzeug, das am Fahrbahnrand geparkt war, angefahren. Der Anstoß war so heftig, dass das Fahrzeug verschoben wurde und ein Totalschaden von etwa 15.000 Euro entstand. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0821/323-2510. (ina)