vor 44 Min.

Unbekannter fährt geparktes Auto an

Nach einer Unfallflucht in Pfersee bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Für eine Stunde hat eine Frau ihren weißen Mitsubishi am Dienstag in Pfersee in der Franz-Kobinger-Straße um 12.30 Uhr abgestellt. Als sie um 13.30 Uhr zurückkehrte, war ihr Auto an der Heckstoßstange beschädigt.

Der Unfallverursacher hatte sich auf und davon gemacht. Der Sachschaden beträgt nach Angaben der Polizei 1200 Euro. Hinweise werden unter Telefon 0821/323-2610 entgegengenommen. (ina)

