Unbekannter fährt in Hochzoll Außenspiegel ab

Eine Unfallflucht in Hochzoll meldet die Polizei und bittet um Hinweise.

Eine Autofahrerin hat ihren graufarbenen VW von Mittwoch, 18 Uhr, bis Donnerstag, 11 Uhr, in der Salzmannstraße in Hochzoll geparkt. In dieser Zeit wurde von einem unbekannten Fahrzeug der linke Außenspiegel ihres Autos abgefahren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Hinweise erbittet die Polizei unter 0821/323-2310. (ina)