16:34 Uhr

Unbekannter fährt in Pfersee einen geparkten Anhänger an

Nach einem Unfall in Pfersee bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Von Ina Marks

Wie die Polizei berichtet, wurde am Montag in Pfersee ein in der Leonhard-Hausmann-Straße geparkter Anhänger zwischen 15 und 17 Uhr von einem Unbekannten angefahren. Der Anhänger wurde im Bereich des linken Radkastens beschädigt. Sachschaden: circa 100 Euro. Hinweise unter 0821/323-2610. (ina)

Themen folgen