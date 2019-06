vor 32 Min.

Unbekannter filmt junge Frau beim Duschen

Als sie aus der Dusche kam, sah sie ein Handy am gekippten Fenster: Eine 19-Jährige ist in Augsburg offenbar heimlich gefilmt worden.

Eine 19 Jahre alte Frau ist in Augsburg zum Opfer eines Voyeurs geworden. Nach Angaben der Polizei hatte sich am Dienstagabend in ihrer Erdgeschosswohnung in Pfersee (Mittlerer Weg) geduscht. Das Fenster war gekippt. Als die junge Frau die Dusche verließ, sah sie ein Handy, das ein Unbekannter durch das gekippte Fenster hielt und offenbar Filmaufnahmen machte, so die Beamten.

Augsburger Polizei sucht Zeugen

Als die Frau den Unbekannten anschrie, sei dieser sofort geflüchtet. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen "der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen" und bittet unter der Telefonnummer 0821/323-2610 um Zeugenhinweise. (AZ)

