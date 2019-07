vor 23 Min.

Unbekannter greift Frau mit einer Art Baseballschläger an

Nach einem nächtlichen Übergriff auf eine Frau in Augsburg ermittelt die Polizei

Ein Mann soll in Augsburg eine fremde Frau mit einem Schläger aus Holz angegriffen haben. Der Überfall gibt der Polizei Rätsel auf.

Ein rätselhafter Übergriff auf eine Frau hat sich am späten Mittwochabend in Augsburg abgespielt. Wie die Polizei meldet, war eine 46-jährige Frau vom Hochzoller Bahnhof kommend gegen Mitternacht in Richtung Berliner Allee unterwegs. Auf Höhe der Berliner Allee / Eichendorffstraße wurde die Frau offenbar von einem unbekannten Mann verfolgt, der einen Baseballschläger oder einen ähnlichen Gegenstand dabei hatte.

Damit soll der Unbekannte die Passantin völlig unvermittelt angegriffen haben. Laut Polizei versuchte der Angreifer, gegen ihren Oberkörper und den Kopfbereich zu schlagen. Den meisten Schlägen konnte die Frau jedoch ausweichen oder diese abwehren. Sich zog sich dabei aber nach Angaben eines Polizeisprechers dennoch Prellungen und Schürfwunden zu. Aufgrund der massiven Gegenwehr ließ der Täter von ihr ab und flüchtete in Richtung Eichendorffstraße.

Überfall in Augsburg: Die Ermittler suchen Zeugen

Der unbekannte Mann wird so beschrieben: etwa 30 Jahre alt, rund 1,70 Metergroß, kräftige Statur, rundes Gesicht, dunkle kurze Haare ("Igelfrisur"). Er war dunkel bekleidet. Beim Täter handelt es sich den Angaben zufolge eventuell um einen Südeuropäer mit heller Hautfarbe.

Das von ihm benutzte Schlagwerkzeug wird beschrieben als Schläger, ähnlich einem Baseballschläger, mit rauer Oberfläche, etwa 60 bis 70 Zentimeter lang, helle Farbe.

Die Kripo hat in dem Fall die Ermittlungen übernommen. Die Ermittler hoffen auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Sie stellen mehrere Fragen, auf die sie sich Antworten erhoffen:

Wer hat den Vorfall beobachtet?

Wer hat im Vorfeld der Tat eine Person mit einem derartigenSchläger im Bereich Hochzoller Bahnhof / Berliner Alle beobachtet?

Wer kennt eine Person, auf die die Beschreibung zutrifft?

Die Kripo Augsburg ist erreichbar unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (AZ)

