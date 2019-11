vor 32 Min.

Unbekannter greift Mann in Straßenbahn an und bedroht ihn mit Messer

Messer-Attacke in der Straßenbahn: Am Freitag ist ein Mann in einer Straßenbahn in Augsburg von einem Unbekannten attackiert worden. Ein Zeuge griff ein.

Brutaler Zwischenfall in einer Straßenbahn in Augsburg: Am Freitagabend fuhr ein 21-Jähriger in der Linie 1 von Göggingen in Richtung Innenstadt. Unterwegs kam nach Angaben der Polizei gegen 20.20 Uhr ein bislang unbekannter Mann auf ihn zu und „begann ohne erkennbaren Grund ein Gerangel mit dem 21-Jährigen“, so die Beamten. Im Laufe der Auseinandersetzung zog der Angreifer laut Polizei ein Messer und bedrohte den zu Boden gestürzten 21-Jährigen damit.

Angriff mit Messer in Augsburg

Ein in der Straßenbahn anwesender 66-jähriger Fahrgast half dem Angegriffenen, weshalb der Täter an der Haltestelle in der Bgm.-Aurnhammer-Straße (Göggingen Rathaus) die Tram verließ und in unbekannte Richtung flüchtete. Durch die Angriffe wurden laut Polizei weder das Opfer noch der 66-jährige Zeuge verletzt. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: ca. 20 Jahre alt, etwa 175 cm groß, athletisch-schlanke Figur, dunkle Kleidung. Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2710. (AZ)

