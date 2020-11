vor 43 Min.

Unbekannter greift in Augsburg ein 13-jähriges Mädchen an

Eine 13-Jährige wird am Dienstagmorgen von einem Mann belästigt - sie kann sich jedoch wehren.

Als sie am Dienstagmorgen eine Fußgängerbrücke in Augsburg überqueren will, wird eine 13-Jährige plötzlich von einem ihr unbekannten Mann angegriffen. Doch sie kann sich wehren.

Am Dienstagmorgen gegen halb neun wurde ein 13-jähriges Mädchen in der Oblatterwallstraße von einem bisher Unbekannten angegriffen. Laut Polizei wollte die 13-Jährige eine kleine Fußgängerbrücke in Richtung Jakobertor überqueren, als sie plötzlich von einem Mann gepackt wurde - der Unbekannte versuchte sie festzuhalten und wegzuziehen.

Überfall auf Mädchen: Zeugenbeschreibung des Unbekannten liegt vor

Doch das Mädchen konnte sich so heftig wehren, dass der Mann schließlich von ihr ablassen und flüchten musste. Die Polizei fahndet nun nach dem unbekannten Täter und beschreibt ihn wie folgt: Er soll etwa 1,70 Meter groß sein, 50-60 Jahre alt, mit einer stämmigen Statur, grauen Haaren und auffällig ungepflegten Fingernägeln. Bekleidet war er laut Polizei mit einer schwarzen Jacke mit Pelzkragen, dunkler Jeans und einer schwarzen Mütze.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden. (AZ)

Themen folgen