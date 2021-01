14:55 Uhr

Unbekannter hat es auf Haus in Göggingen abgesehen

Im Falle der Attacken auf ein Haus in Göggingen ermittelt die Polizei.

Erst besprühte er die Hauswand mit schwarzer Farbe, dann durchtrennte er sämtliche Kabel. Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der es auf ein Mehrfamilienhaus abgesehen hat.

Ein Mehrfamilienhaus in der Radaustraße in Göggingen ist in das Visier eines Unbekannten geraten. Wie bereits berichtet, wurde die Hauswand mit schwarzer Farbe besprüht, Schaden: 2000 Euro. Wie sich nun herausstellte, blieb es nicht bei dem Vorfall, der im Zeitraum von vergangenem Montag bis Mittwoch passierte.

An dem betroffenen Gebäude finden derzeit Sanierungsarbeiten statt. Dafür stehen Geräte vor Ort, die das Mauerwerk trocknen. Laut Polizei wurde nun bekannt, dass der Täter auch an allen zehn Maschinen und einem abgestellten Roller die Kabel durchtrennt hat. Zum bereits vorhandenen Schaden kommen nochmals circa 1500 Euro hinzu. Der Tatzeitraum für die zusätzlichen Beschädigungen wird auf den Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen eingegrenzt. Die Polizei ermittelt weiter und bittet um Hinweise unter 0821/323-2710. (ina)

