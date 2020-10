vor 6 Min.

Unbekannter hebelt mehrere Balkontüren in Göggingen auf

In der Oskar-von-Miller-Straße hat ein Unbekannter in einem Mehrfamilienhaus mehrere Balkontüren gewaltsam geöffnet. Die Polizei ermittelt.

Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen dem 1. und dem 5. Oktober an einem Mehrfamilienhaus in der Oskar-von-Miller-Straße 80 in Göggingen mehrere Balkontüren aufgehebelt. Wie die Kriminalpolizei mitteilt, sind noch keine detaillierten Kenntnisse über den genauen Diebstahlschaden bekannt. Jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323 3810. (tafr)

