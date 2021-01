vor 1 Min.

Unbekannter hinterlässt Friedhofs-Klo in einem üblen Zustand

Die öffentlichen Toiletten am Nordfriedhof wurden in einem üblen Zustand hinterlassen.

Als Mitarbeiter des Nordfriedhofs in Augsburg-Oberhausen die öffentliche Toilette sahen, bot sich ihnen ein schlimmer Anblick.

In einem desaströsen Zustand haben Mitarbeiter des Nordfriedhofs im Talweg in Oberhausen am Donnerstagmorgen die öffentlichen Toiletten vorgefunden. Offenbar hatte ein ungebetener Gast von Mittwoch auf Donnerstag in den WC-Räumlichkeiten übernachtet.

Wie die Polizei berichtet, konsumierte der Unbekannte Drogen und legte mit Klopapierrollen einen kleinen Brand. Auf den Fliesen entstanden Brandflecken, zudem wurden sämtliche Regler der Heizung abgerissen und die Toilette verschmutzt, heißt es im Polizeibericht. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt. Hinweise unter 0821/323-2510. (ina)

