14:22 Uhr

Unbekannter lockert in Augsburger Innenstadt Radmuttern an Auto

Wie erst jetzt mitgeteilt wurde, hat ein unbekannter Täter am vergangenen Freitag zwischen 17 und 17.45 Uhr offenbar alle fünf Radmuttern am linken Vorderrad eines Autos gelockert. Wie die Polizei berichtet, stand der rote VW Beetle der Geschädigten auf dem Parkplatz eines Modehauses an der Wertachstraße. Nach rund drei Kilometer Fahrt bemerkte die Autofahrerin, dass sich das Vorderrad löste. Sie konnte noch rechtzeitig anhalten, bevor es zu einem Schaden gekommen wäre. Hinweise bitte an die PI Augsburg Mitte unter 0821/323 2110. (AZ)