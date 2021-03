vor 32 Min.

Unbekannter reißt an Auto Türgriff ab

Ein Unbekannter hat in Oberhausen mit Gewalt ein Auto beschädigt.

Einen Fall von Vandalismus meldet die Polizei aus Augsburg-Oberhausen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein Unbekannter hat ein Auto, das von Samstagmorgen bis Sonntagnachmittag in der Zollernstraße in Oberhausen geparkt war, beschädigt. Wie die Polizei berichtet, riss er mit Gewalt an dem schwarzen Honda Civic den rechten Türgriff ab. Bei dieser Tat entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. (ina)

