16:30 Uhr

Unbekannter scheitert mit einem Einbruch

Ein unbekannter Täter wollte in ein Ladengeschäft eindringen und scheiterte beim Einbruch. Nun sucht die Polizei in Augsburg Zeugen.

Ein unbekannter Täter hat in den vergangenen Tagen versucht, in ein Geschäft in der Stadtberger Straße einzubrechen. Nach Auskunft der Polizei verständigte die Betreiberin eines Kosmetikstudios am Dienstag die Beamten und meldete einen Einbruch in ihr Geschäft. Ermittlungen ergaben, dass es offenbar zu keinem Diebstahl gekommen war. Die 39-jährige Betreiberin hatte an einer Zugangstür nach dem Aufsperren frische Hebelspuren erkannt. Vermutlich war der Täter an der Tür gescheitert und konnte nicht in das Geschäft gelangen, so die Polizei. Der Tatzeitraum wurde vom 20. Januar, 15 Uhr, bis zum Dienstag, 26. Januar, 8.20 Uhr, eingegrenzt.

Um Hinweise zur Tat bittet die Polizei unter Telefon 0821/ 323-2610. (jaka)

