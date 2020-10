14:23 Uhr

Unbekannter schlägt Loch in Windschutzscheibe eines Autos

Als ein Fahrzeughalter zu seinem Wagen kam, stellte er einen großen Schaden in der Scheibe fest. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Ein Unbekannter hat einen geparkten blauen Audi A4 in der Ganghoferstraße in Pfersee beschädigt. Wie die Polizei berichtet, stellte der Fahrzeughalter am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr fest, dass ein tiefes Loch in der Windschutzscheibe klaffte und das Glas Risse aufwies. Der Vorfall musste in der Nacht passiert sein. Es entstand ein Schaden von circa 750 Euro.

Um Hinweise bittet die Polizei unter 0821/323 2610. (ina)

