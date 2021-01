vor 16 Min.

Unbekannter schlägt an Auto in Oberhausen Scheiben ein

Ein Unbekannter hat in Oberhausen in der Nähe eines "To-go"-Verkaufs ein Auto beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

An einem Auto in der Oberhauser Radoltstraße wurden im Zeitraum vom Donnerstag, 15.15 Uhr, bis Freitag, 3.45 Uhr, beide Scheiben an der Beifahrerseite eingeschlagen. Bei dem Auto handelte es sich um einen weißen Kia. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Aus dem Fahrzeuginneren wurde offenbar nichts entwendet. Möglicherweise haben Anwohner oder Abholer eines in unmittelbarer Nähe gelegenen Lokals beim "To-go"-Verkauf entsprechende Beobachtungen gemacht, meint die Polizei. Sie bittet um Hinweise unter 0821/323-2510. (ina)