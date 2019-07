14:37 Uhr

Unbekannter schlägt mit Baseballschläger auf Frau ein

Ein Unbekannter hat mit einem Baseballschläger auf eine Frau in Augsburg eingeschlagen.

Die Frau war gegen Mitternacht auf der Berliner Allee unterwegs. Ein Unbekannter griff sie mit einem Schläger an und verletzte sie. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Frau ist am Mittwoch gegen Mitternacht von einem Unbekannten mit einem Baseballschläger angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilt, war die 46-Jährige vom Hochzoller Bahnhof kommend in Richtung Berliner Allee unterwegs gewesen. Ein unbekannter Mann habe sie dann verfolgt. Er soll einen Baseballschläger oder einen ähnlichen Gegenstand bei sich getragen haben.

Auf Höhe der Berliner Allee/Eichendorffstraße griff der Unbekannte plötzlich an und versuchte ihren Oberkörper und Kopf zu treffen. Den meisten Schlägen konnte die Frau ausweichen oder sogar abwehren. Dennoch zog sie sich laut Polizeibericht Prellungen und Schürfwunden zu. Da sich die Frau so stark wehrte, ließ der unbekannte Täter von ihr ab und flüchtete in Richtung Eichendorffstraße.

Polizei Schwaben Nord: Beschreibung des vermeintlichen Täters

Der unbekannte Mann wird wie folgt von der Polizei Schwaben Nord beschrieben: Er soll 30 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Außerdem soll er ein rundes Gesicht mit dunklen kurzen Haaren (Igelfrisur) gehabt haben. Seine Kleidung war dunkel. Wie die Polizei mitteilt, könnte es sich um einen Südeuropäer mit heller Hautfarbe gehandelt haben.

Der von ihm benutzte Gegenstand wird beschrieben als baseballähnlicher Schläger mit rauer Oberfläche und heller Farbe. Er soll zwischen 60 und 70 Zentimeter lang gewesen sein.

Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Wer den Vorfall beobachtet oder eine Person auf die, die Beschreibung passt, gesehen hat oder kennt, soll sich bitte unter Telefon 0821/323-3810 bei der Kripo Augsburg melden. (dwo)

