vor 2 Min.

Unbekannter schlitzt Autoreifen auf

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Reifenschlitzer.

An einem graufarbenen Opel Corsa, der am Wochenende in der Johannes-Rösle-Straße geparkt stand, hat ein Unbekannter beide Hinterreifen aufgeschlitzt. Die Tat geschah vermutlich am Samstagnachmittag.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von über 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323 2610 entgegen. (ina)