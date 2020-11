vor 32 Min.

Unbekannter setzt einen Baum in Brand

In der Ganghoferstraße in Pfersee brannte am Sonntag ein vier Meter hoher Baum.

Am Sonntag gegen 10.40 Uhr ging eine Mitteilung über einen über vier Meter hohen brennenden Baum in der Ganghoferstraße ein. Durch die Feuerwehrkräfte konnte der Brandherd rasch gelöscht werden. Durch den Brand wurde laut Polizei ein Fenster im Erdgeschoss in Mitleidenschaft gezogen und Balkonmöbel in den oberen Etagen eines angrenzenden Wohnhauses verraucht. Der Brandschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Wie der Baum in Brand geraten konnte, wird derzeit ermittelt. Aufgrund der Umstände geht die Polizei von Brandstiftung aus. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0821/323 2610. (ziss)

