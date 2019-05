14:55 Uhr

Unbekannter stiehlt Schuhsammlung im Wert von 3000 Euro

In einem Kellerabteil in Augsburg hat ein Einbrecher eine ungewöhnliche Beute gemacht: Er stahl die Sportschuh-Sammlung eines Augsburgers.

Am Ende fehlten 18 Paar Schuhe, ungetragen und im Wert von 3100 Euro: In Augsburg hatte es ein unbekannter Täter auf die Schuhsammlung eines 26-Jährigen abgesehen. Wie die Polizei mitteilt, brach der Täter zwischen dem 10. und 20. Mai das Kellerabteil des Mannes im mehrstöckigen Studentenwohnheim in der Lechhauser Straße auf. Der Einbrecher nahm 18 Paar Schuhe verschiedener Marken mit; bei den meisten haben es sich um Sport-Sneaker von Nike gehandelt. Am Kellerabteil entstand ein geringer Sachschaden, so die Polizei. (AZ)