Unbekannter verkratzt Auto in der Augsburger Innenstadt

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Augsburger Lindenstraße einen VW mutwillig komplett verkratzt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Eine böse Überraschung erlebte der Besitzer eines schwarzen VW, als er am Dienstag zu seinem Auto kam, das in der Innenstadt, in der Lindenstraße auf Höhe der Hausnummer 11, abgestellt gewesen war. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein bislang Unbekannter in der Zeit von Montag, 17 Uhr, bis Dienstag, 12 Uhr, das gesamtes Auto mit einem spitzen Gegenstand mutwillig verkratzt.

Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter 0821/323-2110 bei der Polizei zu melden. (nist)

