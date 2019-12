15:12 Uhr

Unbekannter verpasst Friseur in der Innenstadt Kopfnuss

Kurz vor Ladenschluss wollte ein Mann in einem Friseurladen in der Innenstadt noch einen neuen Haarschnitt. Doch der Friseur wollte Feierabend machen.

Kurz vor Ladenschluss ist am Dienstag ein Mann, circa 35 Jahre alt, in einen Friseursalon in der Innenstadt gekommen. Er wurde darauf hingewiesen, dass der Salon gleich schließe und er nicht mehr bedient werde. Doch der Unbekannte beharrte auf einen Haarschnitt.

Die Situation im Laden eskalierte. Laut Polizei beleidigte der Kunde den Friseur, dann verpasste er ihm auch noch eine Kopfnuss. Der Täter verließ daraufhin den Salon. Die Polizei ermittelt nun wegen mehrerer Delikte. (ina)

