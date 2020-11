13:59 Uhr

Unbekannter versucht, an Augsburger Schule ein Feuer zu legen

Die Polizei meldet eine versuchte Brandstiftung in einer Schule in der Augsburger Innenstadt. Ein Unbekannter hatte auf dem WC Papierhandtücher angezündet.

Zu einem Zwischenfall an einer Schule in der Haunstetter Straße ist es am Montagmorgen gegen 9.40 Uhr gekommen. Wie die Polizei berichtet, setzte ein bislang unbekannter Täter im Männer-WC Papierhandtücher in Brand.

Brandstiftung an Schule: Feuer ging von selbst wieder aus

Durch die Rauchentwicklung wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst. Das Feuer ging von allein wieder aus. Menschen waren nicht in Gefahr, so die Polizei. (ina)

