Unbekannter versucht in Bankfiliale und in Praxis einzubrechen

Ein unbekannter Täter ist bei zwei Einbruchsversuchen in Göggingen gescheitert.

Der Einbrecher versuchte im Zeitraum von Donnerstag, 18 Uhr, bis Freitag, 24 Uhr, eine Bürotür der Stadtsparkassenfiliale in der Bgm.-Aurnhammer-Straße in Göggingen aufzuhebeln, er scheiterte offenbar jedoch. Auch an der Tür zu einer Zahnarztpraxis in dem Gebäude fanden sich entsprechende Hebelspuren.

Aber auch hier kam der Täter nicht weiter. Der angerichtete Sachschaden beträgt insgesamt mehrere Hundert Euro. Um sachdienliche Hinweise bittet die Kripo Augsburg unter 0821/323-3810. (ina)