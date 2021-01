vor 25 Min.

Unbekannter versucht in soziale Einrichtung einzubrechen

Einen versuchten Einbruch in der Klinkertorstraße in der Innenstadt meldet die Polizei.

Ein mutmaßlicher Einbrecher hat sich in der Nacht auf Donnerstag an der Eingangstür zu den Büroräumlichkeiten einer sozialen Einrichtung in der Klinkertorstraße, im Bereich der 10er Hausnummern, zu schaffen gemacht.

Die Polizei vermutet, dass der unbekannte Täter die Türe aufhebeln wollte. Entweder gelangte er nicht in die Räumlichkeiten oder musste sein Vorhaben aus anderen Gründen aufgeben und flüchten. Somit entstand lediglich ein Sachschaden im unteren dreistelligen Eurobereich.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo Augsburg unter 0821/323-3810 entgegen. (ina)

