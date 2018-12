vor 50 Min.

Unbibliothek macht an Sonntagen künftig früher zu

Die Prüfungszeit steht bevor. Nach den Feiertagen wird die Bibliothek der Universität Augsburg daher sehr voll sein. Jetzt werden aber die Öffnungszeiten an Sonntagen gekürzt.

Bald geht die Prüfungszeit los. Nach den Feiertagen dürfte es in der Zentralbibliothek der Uni Augsburg brechend voll werden. In Rekordzeit versuchen sich Studenten Vorlesungsinhalte in den Kopf zu pressen und Fachbücher zu durchkämmen. Wer dem großen Trubel ausweichen wollte, konnte bislang sonntags bis zu zwölf Stunden in der „Unibib“ büffeln. Ab 1. Januar wird dieses Angebot eingeschränkt. Sonntags gelten künftig verkürzte Öffnungszeiten.

Unisprecher Klaus Prem teilt mit, „eine Änderung gibt es nur am Sonntag, Öffnungszeiten von Montag bis Samstag bleiben unverändert.“ Die Sonntagsöffnung war bisher von 10 bis 22 Uhr. Ab dem 1. Januar sind es sechs Stunden weniger: Offen ist dann von 12 bis 18 Uhr. Auf der Website der Unibibliothek wird die neue Regelung bereits angekündigt. Für die frühere Schließung gibt es Gründe. Die verlängerten Öffnungszeiten am Sonntag seien stets aus Sondermitteln finanziert worden, so Prem. „Diese Gelder stehen 2019 nicht mehr zur Verfügung, es es gibt leider auch keinen anderweitigen Ersatz dafür.“ Fakt ist andererseits, dass mit der stark gewachsenen Studentenzahl an der Uni der Raum in der Zentralbibliothek knapp geworden ist. Die 1738 Arbeitsplätze in den Bibliotheksgebäuden sind heiß begehrt.

Bibliothek war für weniger Studenten ausgelegt

Das Problem: Ursprünglich wurde Universitätsbibliothek für 12 000 Studierende ausgelegt. Mittlerweile sind aber 20 000 Studenten auf dem Campus. Die klassischen Lesesäle reichen auch deshalb nicht mehr aus, weil sich das Studium verändert hat und mehr Räume für Arbeitsgruppen benötigt werden.

Wie viele Studenten werden von der verkürzten Sonntagsöffnung betroffen sein? Prem zufolge kommen in die Lesesäle der vier Gebäude im Jahresdurchschnitt an jedem Öffnungstag 3700 Besucher (Stand 2017). Die Zählgeräte erkennen allerdings den Status der Nutzer nicht – also ob es Studierende, Dozenten oder örtliche Benutzer sind. Hinzu kommen noch weitere Nutzer über Ausleihe, Fernzugriff auf elektronische Medien, Fernleihe, Dokumentlieferung, Schulungen und Besuchergruppen.

Die ab Januar verkürzten Öffnungszeiten am Sonntag seien jedoch die am wenigsten genutzten Randzeiten in der Woche. (eva)

