vor 32 Min.

Undichte Gasleitung: Häuser in Lechhausen evakuiert

Wegen einer undichten Gasleitung mussten am Freitagabend drei Häuser in Lechhausen evakuiert werden.

Am Freitagabend sind mehrere Häuser in der Straße Steinerne Furt evakuiert worden. Grund war ein Gasleck im Keller. Aktuell besteht keine Gefahr mehr.

Am Freitagabend hat eine undichte Gasleitung für einen größeren Einsatz in Lechhausen gesorgt. Das Leck war gegen 21.30 Uhr im Keller eines Hauses in der Straße Steinerne Furt festgestellt worden, berichtete ein Polizeisprecher auf Anfrage unserer Redaktion.

Steinerne Furt in Lechhausen: Drei Häuser vorsichtshalber evakuiert

Drei Häuser - das Betroffene sowie die Gebäude rechts und links davon - wurden vorsichtshalber evakuiert. Um eine Gefährdung auszuschließen, wurde die Straße an beiden Enden gesperrt.

Mitarbeiter der Stadtwerke Augsburg konnten das Gasleck abdichten. Gegen 22.30 Uhr konnte die Polizei Entwarnung geben: "Es besteht keine Gefahr mehr", sagte der Sprecher. Die Anwohner konnten bereits in ihre Häuser zurückkehren. (sli)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen