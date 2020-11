vor 31 Min.

Unfälle mit Fahrerflucht unter Alkoholeinfluss

Am Wochenende haben zwei betrunkene Autofahrer in der Stadt Unfälle verursacht und sind vom Unfallort geflüchtet. In einem Fall entstand erheblicher Sachschaden.

In gleich zwei Fällen verursachten Pkw-Fahrer in Augsburg Verkehrsunfälle und flüchteten daraufhin. Jeweils war Alkohol im Spiel. Die Verursacher wurden aber schnell mit Hilfe aufmerksamer Zeugen durch die Polizei ermittelt.

In der Innenstadt touchierte ein Land Rover am Freitagabend einen geparkten VW in der Perzheimstraße. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter, so die Polizei. Als die Polizeistreife am Unfallort eintraf, fiel den Beamten der beschriebene Land Rover auf, als dieser erneut am Unfallort vorbeifuhr. Der Pkw konnte kurz darauf angehalten werden. Der Fahrer gab an, soeben von seinem jetzigen Beifahrer abgeholt worden zu sein, so die Polizei.

Sein 64-jähriger Beifahrer räumte schließlich ein, kurz zuvor den Unfall als Fahrer verursacht zu haben. Im Anschluss holte er den jetzigen Fahrer ab und setzte sich auf den Beifahrersitz. Ein Atemalkoholtest beim 64-Jährigen ergab einen Wert von gut 1,1 Promille. An die Rolle des Beifahrers muss sich der Mann ab sofort gewöhnen, denn sein Führerschein wurde ebenfalls beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Lauter Knall in Ulmer Straße in Augsburg

Durch einen lauten Knall wurde eine Anwohnerin in der Ulmer Straße am Sonntag gegen drei Uhr früh geweckt. Beim Blick aus dem Fenster konnte sie einen erheblich beschädigten Pkw erkennen, der dort geparkt war. Durch den Aufprall wurde dieser offenbar von einer Parkbucht auf den Gehweg geschoben. Das Auto des vermeintlichen Unfallverursachers war ebenfalls noch vor Ort, fuhr aber soeben Richtung Langenmantelstraße davon. Die Frau verständigte sofort die Polizei.

Aufgrund der Beschreibung konnte der Unfallverursacher und sein Auto kurz darauf ermittelt werden. Der 29-Jährige wurde in seiner Wohnung angetroffen und wies einen Atemalkoholwert von mehr als einem Promille auf. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt. Der 29-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol und unerlaubten Entfernens vom Unfallort rechnen. Der Gesamtsachschaden wird derzeit auf 17.000 Euro geschätzt. (att)

