vor 42 Min.

Unfall: Autofahrer erfasst sechsjähriges Kind im Universitätsviertel

Unfall am Samstag im Universitätsviertel in Augsburg: Ein Mädchen wird leicht verletzt. Die Polizei lobt das Verhalten des Autofahrers.

Von Michael Hörmann

Dieser Unfall hätte deutlich schlimmer ausgehen können: Ein sechsjähriges Kind lief am Samstagmittag in Augsburg nach Polizeiangaben zwischen zwei geparkten Autos auf die Zeppelinstraße, ohne dabei auf den Verkehr zu achten. Der 51-jährige Fahrer eines Kia Sportwagens konnte auch durch sofortiges Bremsen einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht mehr verhindern.

Der Autofahrer streifte das Kind mit der vorderen linken Fahrzeugseite. Das Mädchen zog sich beim Sturz eine Schürfwunde am Arm zu und wurde leicht verletzt. Es wurde vorsorglich ins Universitätsklinikum in Augsburg gebracht.

Zeugen berichten von langsamer Fahrt

Wie mehrere Zeugen berichteten, soll der Autofahrer vor der geschilderten Situation auffallend langsam unterwegs gewesen sein. Die Angaben gehen davon aus, dass der Mann lediglich mit Tempo 15 unterwegs gewesen sein könnte.

Die Polizei nimmt den Unfall zum Anlass, auf ein angepasstes Fahrverhalten hinzuweisen. "Die Unfallfolgen hätten bei höherer Geschwindigkeit also deutlich drastischer ausfallen können", heißt es im Polizeibericht. Dieser Vorfall zeige wieder einmal, wie wichtig die Einhaltung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit beziehungsweise Anpassung der Geschwindigkeit an die jeweilige Verkehrssituation im Ernstfall sein kann. Auch wenn die Verletzungen der Sechsjährigen bedauerlich sind, so die Polizei, seien ähnlich gelagerte Unfälle mit höheren Geschwindigkeiten in der Vergangenheit folgenschwerer ausgegangen.

Gleichzeitig appelliert die Polizei gerade anlässlich des Schulbeginns, dass Kindern das sichere Überqueren von Straßen von den Eltern erklärt werden müsse. Dies sei vor allem an Ampeln und Zebrastreifen möglich, auch wenn hier ein kleiner Umweg notwendig ist. Auf dem Schulweg seien zusätzlich Schulweghelfer eine sichere Option. (möh)

