Unfall: Junge Autofahrerin übersieht einen Geisterradler in Augsburg

Eine Autofahrerin übersah in Augsburg einen Geisterradler.

Eine 20 Jahre alte Autofahrerin übersah in Augsburg einen entgegenkommenden Geisterradler. Das Fahren auf der falschen Seite wurde dem Mann zum Verhängnis.

Einem 62-Jährigen wurde das Radfahren auf der falschen Straßenseite zum Verhängnis. Er war am Freitag gegen 11.15 Uhr in einen Verkehrsunfall mit einer 20-jährigen Autofahrerin in der Zugspitzstraße verwickelt.

Die Frau bog mit ihrem Pkw von der Zugspitzstraße nach rechts in die Curtiusstraße ab und übersah den entgegenkommenden Fahrradfahrer. Er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus Friedberg eingeliefert. (bau)

