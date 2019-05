vor 44 Min.

Unfall: Langer Stau auf der B17 in Augsburg

Wer auf der B 17 in Augsburg unterwegs ist, muss Geduld haben. Ein Unfall in Fahrtrichtung Norden sorgt für lange Staus.

Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der Bundesstraße 17 in Augsburg: Nach Auskunft der Polizei sind am Montag in Fahrtrichtung Norden vier Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt gewesen. Der Unfall ereignete sich gegen 17.26 Uhr vor der Ausfahrt Leitershofen. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand schwer verletzt, ein Polizeisprecher sprach von leicht verletzten Personen. Der Unfall sorgte allerdings für längere Staus. Eine Stunde nach dem Unfall reichte die Kolonne noch in etwa bis zur WWK-Arena. (mb)

