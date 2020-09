vor 10 Min.

Unfall am Plärrer in Augsburg: AVV-Bus kollidiert mit drei Autos

Am Plärrergelände in Augsburg ist es am Freitagabend zu einem Unfall gekommen. Ein AVV-Bus stieß mit einem Auto zusammen.

Am Plärrer in Augsburg gab es einen Unfall, an dem ein AVV-Bus beteiligt war. Nach ersten Erkenntnissen gab es drei Verletzte.

Bei einem Unfall nahe des Plärrergeländes in der Langenmantelstraße zwischen einem AVV-Linienbus und drei Pkw hat es am frühen Freitagabend nach ersten Erkenntnissen zwei Leicht- und einen Schwerverletzten gegeben. Nähere Informationen zum Hergang standen zunächst nicht fest. Vor Ort war ein größeres Aufgebot an Feuerwehreinsatzkräften und auch der Rettungsbus der Feuerwehr, da zunächst eine größere Anzahl an Verletzten im Raum stand. Stadtauswärts kam es zu Verkehrsbehinderungen. (skro)

Themen folgen