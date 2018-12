13:12 Uhr

Unfall an der Ulrichsbrücke: 19-Jähriger missachtet Rotlicht

Auf der Neuburger Straße in Augsburg sind an Heiligabend auf Höhe der Lechbrücke zwei Fahrzeuge ineinander gekracht. Eine 58-Jährige wurde dabei verletzt.

Einige Autofahrer, die am späten Montagnachmittag in Augsburg unterwegs waren, werden sich mit Schrecken an Heiligabend 2018 zurück erinnern. Am frühen Abend gegen etwa 18.30 Uhr sind auf Höhe der Ulrichsbrücke in der Neuburger Straße in Augsburg zwei Fahrzeuge zusammengestoßen.

Ein 19-Jähriger, der auf der Neuburger Straße stadteinwärts unterwegs war, hatte laut Polizei an der Ecke Lützowstraße "eindeutig eine rote Ampel missachtet". Dies ging aus der Zeugenaussage eines dort entlangfahrenden Radfahrers hervor.

58-Jährige bei Unfall verletzt

Ein aus der Lützowstraße nach links auf die Neuburger Straße abbiegendes Fahrzeug war bereits in den Kreuzungsbereich eingefahren, als der 19-Jährige mit dem dahinter abbiegenden Wagen zusammenstieß. Die 58-jährige Fahrerin wurde dabei verletzt und musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen den Unfallverursacher wurde zunächst eine Sicherheitsleistung angeordnet und ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro erhoben. Ihn erwartet möglicherweise ein Fahrverbot von einem Monat.

Zunächst hatte es geheißen, drei Fahrzeuge seien in den Unfall verwickelt gewesen. Diese Information ergab sich laut Polizei daraus, dass der vorausfahrende Autofahrer als Zeuge des Unfalls miterfasst worden war. Zudem lautete die erste Information, eine Person sei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstagvormittag berichtete, sei die Frau lediglich leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden. (AZ)