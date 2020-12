vor 18 Min.

Unfall auf A8 und Feuerwehreinsatz in Altstadt

Die Berufsfeuerwehr Augsburg musste am Wochenende zu zwei größeren Einsätzen ausrücken. Auf der A8 hatte sich ein Unfall ereignet, in der Altstadt brannte es.

In der Nacht auf Sonntag wurde die Berufsfeuerwehr Augsburg gegen 21.40 Uhr zu einem Unfall auf der A8 gerufen. Wie sie am Montag berichtet, waren ein Lkw und drei Autos in Fahrtrichtung Stuttgart in den Zusammenstoß verwickelt. Fünf Menschen wurden dabei verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Weil sich Trümmer großflächig über die Fahrbahn verteilt hatten, wurde die Autobahn für circa eine Stunde in Fahrtrichtung Stuttgart komplett gesperrt. Die Einsatzdauer betrug rund zwei Stunden.

Auf der A8 war es zu einem Unfall gekommen. Bild: Berufsfeuerwehr Augsburg

Am frühen Sonntag gegen ein Uhr wurde der Löschzug an den Mittleren Lech in der Altstadt alarmiert. Mehrere Rauchmelder in einem fünfstöckigen Gebäude waren aktiv. Die Einsatzkräfte stellten im Erdgeschoß eine starke Verrauchung fest, die sich über das offene Treppenhaus im kompletten Gebäude verteilte.

Aufgrund von Bauarbeiten befanden sich keine Bewohner im Gebäude, allerdings drang der Rauch durch Löcher im Mauerwerk auch in die beiden Nebengebäude. Wie die Berufsfeuerwehr berichtet, hatte ein Elektrogerät Feuer gefangen. Durch die weitläufige Verteilung der Rauchgase musste das Gebäude aufwändig Stück für entraucht werden, beide Nebengebäude wurden kontrolliert. Es gab keine Verletzten. Die Feuerwehr war rund drei Stunden im Einsatz. (ina)

