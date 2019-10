15:20 Uhr

Unfall auf B17: Auto bleibt auf Dach liegen

Ein Autofahrer ist am Mittwochmorgen auf der B17 auf der Höhe Göggingen ins Schleudern geraten. Der Fahrer hatte Glück im Unglück.

Der Unfall passierte am Mittwoch gegen 9.15 Uhr an der Anschlussstelle Gabelsberger Straße. Wie die Polizei berichtet, war der 44-jährige Autofahrer auf der B17 in Richtung Landsberg unterwegs als er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Lichtmast kollidierte. Das Auto schleuderte zurück auf die Fahrbahn, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Mann wurde leicht verletzt ins Uniklinikum Augsburg gebracht. Am Pkw entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Der beschädigte Lichtmast musste von der Freiwilligen Feuerwehr abmontiert werden.

Aufgrund von Bergungsarbeiten war die rechte Fahrspur für circa eineinhalb Stunden gesperrt. (ina)

