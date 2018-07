vor 47 Min.

Unfall auf der Autobahn sorgt für lange Staus

Ein Unfall auf der Autobahn A 8 hat am Donnerstagnachmittag für Staus nicht nur im Augsburger Norden gesorgt. Besserung ist aber in Sicht.

Ein Unfall auf der Autobahn A 8 hat am Donnerstagnachmittag für Staus nicht nur im Augsburger Norden gesorgt. Ein Lkw-Anhänger war in Schleudern gekommen.

Autofahrer mussten Geduld haben: Ein Unfall auf der A 8 hat am Donnerstagnachmittag nicht nur auf der Autobahn für Staus gesorgt. Auch auf möglichen Ausweichrouten ging es nur langsam voran.

Der Unfall hatte sich gegen 15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Augsburg West und Ost in Richtung München ereignet . Laut Polizei platzte an einem Lastwagen-Gespann ein Reifen. Dadurch sei der Anhänger ins Schleudern gekommen und habe einen Kleintransporter gegen die Betonabtrennung in der Autobahnmitte gedrückt. Verletzt wurde niemand.

Stau auf der B 17

Laut Polizei wurden sowohl der Lastwagen als auch der Anhänger und der Kleintransporter beschädigt. Daher dauerten die Bergungsarbeiten länger. Am frühen Abend war dann nur noch eine Spur blockiert. Durch den Unfall kam es auch zu Staus im Umfeld der Autobahn sowie auf der B 17 in Richtung Autobahnanschlussstelle West. (mb)

