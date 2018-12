Unfall auf der B17 sorgt für langen Rückstau

Wer auf der Bundesstraße 17 in Richtung Süden unterwegs ist, braucht Geduld. Ein Unfall mit einem Lastwagen sorgt noch für lange Staus.

Auf der B 17 sorgt ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen für lange Staus. Laut Auskunft der Polizei war es kurz vor 15 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Lastwagen und mehreren anderen Fahrzeugen gekommen. Er ereignete sich in Fahrtrichtung Süden zwischen den Ausfahrten Kriegshaber und Ackermannstraße. Eine Person wurde dabei leicht verletzt, so die ersten Erkenntnisse. Der Rückstau reicht weit nach Norden, zum Teil bis in den Norden von Gersthofen. Auch auf möglichen Ausweichstrecken ist viel Verkehr. Wie lange die Behinderungen andauern, war zunächst noch nicht klar. (mb)