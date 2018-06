Unfall auf der B17 sorgt für massive Staus

Am Mittwochnachmittag ist ein Lkw auf der Bundesstraße auf Höhe Ikea mit einem anderen Fahrzeug kollidiert und steht quer zur Fahrbahn. Autofahrer brauchen Geduld.

Ein Unfall auf der B17 sorgt am Mittwochnachmittag für Verkehrsbehinderungen. Nach Auskunft der Polizei kollidierte ein Lkw in südlicher Fahrtrichtung an der Ortsgrenze von Gersthofen zu Augsburg aus bislang ungeklärter Ursache mit einem anderen Fahrzeug. Eine Person wurde verletzt. Der Lkw steht nach dem Unfall quer zur Fahrbahn; der Verkehr wird über die Donauwörther Straße ausgeleitet, staut sich in dem Bereich aber massiv. Weitere Details waren zunächst nicht in Erfahrung zu bringen. (jaka)