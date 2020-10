vor 31 Min.

Unfall in Göggingen: Vierjähriger wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Am Freitagabend ist ein Kind in Göggingen unvermittelt auf die Straße gelaufen. Ein Auto erfasste den Vierjährigen, er kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Im Augsburger Stadtteil Göggingen ist am Freitagabend ein vierjähriger Junge von einem Auto angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, hatte sich das Kind gegen 18 Uhr von der Hand seiner Mutter losgerissen und war auf die Fahrbahn der Gögginger Straße gelaufen. Ein Autofahrer konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß auf Höhe der Haltestelle "Maria Stern" nicht mehr verhindern.

Der Junge wurde mit schweren Verletzungen in eine Kinderklinik gebracht. Sein Zustand ist nach Angaben der Polizei jedoch stabil. (sli)

