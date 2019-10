vor 20 Min.

Unfall legt Verkehr auf der A8 für Stunden lahm

Auf der A8 bei Augsburg hat es am Dienstagvormittag einen Unfall mit mehreren Lkw gegeben.

Ein Lkw-Fahrer erkennt auf Höhe Augsburg-Ost zu spät, dass es vor ihm zu Behinderungen kommt. Er kracht mit zwei anderen Lastwagen zusammen. Die Fahrbahn muss gesperrt werden, es staut sich massiv

Auf der A8 hat es am Dienstag gegen 10.45 Uhr auf Höhe der Abfahrt Augsburg-Ost einen Unfall mit drei Lastwagen gegeben. Ein 58-jähriger Fahrer war laut Polizei mit seinem Gefährt auf der rechten Spur in Richtung Stuttgart unterwegs, als er zu spät erkannte, dass es wegen Bauarbeiten zu Verkehrsbehinderungen kam. Um einen Auffahrunfall noch zu vermeiden, versuchte der 58-Jährige auszuweichen. Dabei blieb er allerdings mit der rechten Seite seiner Fahrerkabine am Auflieger des vor ihm fahrenden Lastwagens hängen. Sein ins Rutschen gekommener Auflieger touchierte zudem einen weiteren Lkw.

Das Fahrzeug des 58-jährigen Unfallverursachers hatte etwa 20 Meter lange und sehr schwere Kunststoff-Rohre geladen. Beim Zusammenstoß wurden Teile des Führerhauses abgerissen. Angesichts der Wucht des Aufpralls und der Zerstörung, die er verursacht hat, ging die Karambolage noch ziemlich glimpflich aus. Der 58-jährige rumänische Kraftfahrer verletzte sich zwar und wurde ins Uniklinikum Augsburg gebracht, um schwere Verletzungen handelt es sich nach Auskunft der Polizei allerdings nicht.

Für Folgen sorgte der Unfall allerdings durchaus. Die Fahrbahn in Richtung Stuttgart musste komplett gesperrt werden und blieb es bis in den frühen Abend – dies sorgte für jede Menge stockenden Verkehr und viele Staus in der Region Augsburg. Bei der Karambolage wurden die Tanks zweier Zugmaschinen aufgerissen und mehrere hundert Liter Diesel auf der Fahrbahn und im angrenzenden Erdreich verteilt. Die auf dem unfallverursachenden Lkw geladenen Kunststoffrohre verstreuten sich größtenteils auf der Fahrbahn Stuttgart, ein Rohr wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und beschädigte ein Auto.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 200000 Euro. Die Augsburger Feuerwehr, die für die Bergungsarbeiten vor Ort war, berichtet, die Anfahrt zur Einsatzstelle sei schwierig gewesen, da die Rettungsgasse durch Lkw auf der mittleren Spur und weiterer Verkehrsteilnehmer stark beeinträchtigt worden sei. (zian, jaka)

