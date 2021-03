Unfallserie mit 15 Fahrzeugen auf der A8 bei Augsburg

Am Mittwochabend kam es auf der Autobahn 8 bei Augsburg zu mehreren Unfällen, an denen insgesamt 15 Fahrzeuge beteiligt waren. Die Fahrbahn war komplett gesperrt.

15 Fahrzeuge sind in eine Unfallserie auf der A8 bei Augsburg verwickelt gewesen. Der erste Zusammenstoß ereignete sich am Mittwochabend in Fahrtrichtung München auf Höhe der Raststätte Edenbergen. Vier Personen wurden verletzt, zwei davon so schwer, dass sie ins Uniklinikum gebracht wurden. Zwei weitere seien leicht verletzt worden und konnten am Abend noch selbst einen Arzt aufsuchen, sagte ein Polizeisprecher.

Zunächst fuhren - laut Polizei wegen nicht angepasster Geschwindigkeit und zu geringem Abstand im dichten Verkehr - vier Autos auf der linken und mittleren Spur ineinander. Bei diesem Unfall wurden die vier Personen verletzt, der Sachschaden wird auf mehr als 60.000 Euro geschätzt.

Unfallserie auf der A8 bei Augsburg: Ins Stauende gerast

Kurz nach dem ersten Unfall krachte ein Autofahrer, der zu schnell unterwegs war, mit seinem Wagen auf der linken Spur in den Wagen am Stauende. Die Insassen der beiden Autos blieben unverletzt, der Schaden liegt bei rund 25.000 Euro.

Im Rückstau ist es zu drei weiteren Unfällen gekommen. Zunächst rammte am Stauende hinten ein weiterer Autofahrer auf der linken Spur den Vordermann. Der Schaden hier beträgt etwa 7000 Euro. Kurz danach kam es am Stauende zu einer weiteren Karambolage quer über alle drei Spuren, an der fünf Fahrzeuge beteiligt waren. Hier entstand ein Sachschaden von gut 70.000 Euro. Am letzten Unfall der Serie waren zwei Autos beteiligt, Schadenshöhe etwa 8000 Euro.

Kilometerlange Staus auf A8 und der Umleitung über die B10

Die Fahrbahn wurde über längere Zeit komplett gesperrt, die Fahrzeuge stauten sich kilometerlang zurück bis zur Anschlussstelle Adelsried. Auch auf der Umleitungsstrecke über die B10 gab es Verkehrsbeeinträchtigungen. Gegen 19.30 Uhr war zumindest ein Fahrstreifen wieder frei, sagte der Polizeisprecher, die Aufräumarbeiten zogen sich aber über mehrere Stunden hin. (dpa/sp)

