Unfallstatistik: Abzocken? Von wegen!

Die Zahl der Unfälle hat in Augsburg zugenommen. Die Polizei behilft sich auch mit Kontrollen. Aber anders geht es kaum.

Jeden Tag wird die Polizei in Augsburg im Schnitt zu 30 Unfällen gerufen. Die meisten gehen glimpflich aus. Aber doch wurden im vorigen Jahr rund 1800 Menschen verletzt. Das ist der zweithöchste Wert der vergangenen zehn Jahre. Es lohnt sich, genau hinzuschauen, wo und wie sich diese Unfälle abspielen. Man kann den Behörden in diesem Punkt keine Untätigkeit vorwerfen. Regelmäßig reagieren sie auf schwere Unfälle – etwa durch eine geänderte Verkehrsführung oder Tempolimits. Auch die sogenannten Super-Blitzer, welche die Polizei vor einiger Zeit an mehreren Ampel-Kreuzungen aufgestellt hat, sind keine Abzocke, sondern ein Beitrag zu mehr Verkehrssicherheit. Wer sich an die Regeln hält, muss schließlich nichts befürchten.

Mitunter scheitern die Bemühungen, mehr Sicherheit im Verkehr zu erreichen, aber auch einfach an der Realität. In der Innenstadt ist es teils so eng, dass nicht jeder Verkehrsteilnehmer seinen eigenen Bereich bekommen kann. Straßenbahnen, Autos, Lastwagen, Radler müssen sich den knappen Platz teilen. Auch Kreuzungen sind hier unübersichtlich und werden es bleiben. Es ist so einfach und gleichzeitig offenbar so schwer: Am meisten hilft noch immer Rücksicht – und Aufmerksamkeit.

